В Башкортостане в мясе и кумысе местного производства обнаружили антибиотики

11 августа пресс-служба Россельхознадзора сообщила о том, что две партии кумыса, присланных на экспертизу, признали несоответствующими требованиям Таможенного союза из-за содержания антибиотика Левомицитина.

Этот кумыс был произведен в Белебеевском и Стерлитамакском районах, названия организаций не уточняются.

12 августа ведомство отчиталось о проведении проверки 92 образцов разных сортов мяса, колбасы и сала. В девяти также обнаружили антибиотики, причем шесть из них приходятся на свинину.

Неконтролируемое потребление антибиотиков вызывает аллергические реакции и нарушает микрофлору кишечника. Чаще всего в мясе содержатся не сами антибиотики, а их остатки, которые разрушаются при термообработке.