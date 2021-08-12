В Башкортостане при 95% проверок в детских лагерях выявлены нарушения

Как сообщает Роспотребнадзор, за лето 2021 года было проведено 460 проверок, при 436 (95%) были выявлены нарушения.

В подавляющем большинстве случаев это несоблюдение санитарных норм в корпусах и пищеблоке, ошибки в ведении документации. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, организациям выданы предписания.

В 2021 году несколько детских лагерей закрывались на дезинфекцию после обнаружения очагов коронавируса. В этих лагерях не соблюдались эпидемиологические нормы. Радий Хабиров потребовал уволить руководство организаций, допустивших вспышки Covid-19.