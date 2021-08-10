Власти считают, что «Уфимское железнодорожное кольцо» принесет в бюджет 288 млрд рублей

Это позволит вывести железнодорожную ветку, по которой сейчас ходят грузовые составы, за пределы города и пустить скоростную электричку от аэропорта до северной части Уфы.

84% грузовых поездов, проходящих через Уфу, – транзитные, то есть они наносят ущерб экологии города, не принося ему никакой прибыли.

Помимо прокладки сплошных путей, потребуется еще и создание трех новых мостов (через реки Белая, Юрмаш и Тауш), двух путепроводов и открытие новых станций.

До 2030 года в «Уфимское железнодорожное кольцо» инвестируют 27,7 млрд рублей. По мнению властей, этот проект позволит к 2035 году увеличить пассажиропоток с 1,5 до 6,5 млн в год и улучшить экологию в городе за счет выноса грузовых поездов за его пределы. Социально-экономические эффекты оцениваются в 288 млрд рублей.