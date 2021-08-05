Здание обанкротившегося бизнес-центра «Оникс» выставлено на продажу в Уфе

Бизнес-центр «Оникс» расположен недалеко от исторического центра Уфы – улица Ленина, 99/3. Первоначально его надеялись продать с аукциона с минимальной стоимостью 87,3 млн рублей, но на следующие торги выставят уже по цене от 62,9 млн рублей.

Собственник здания – ООО «Бизнес-центр “Оникс”» – уже давно обанкротился, и сейчас оно находится в залоге у «УралКапиталБанка», который тоже считается банкротом с 2018 года.

Также в Уфе продаются торговый центр «Галле» (Рихарда Зорге, 12/2) площадью более восьми тысяч квадратных метров за почти 190 млн рублей и здание ЦУМа (Карла Маркса, 23). Начальная цена столетней четырехэтажной постройки площадью 2746 квадратных метров составит более 285,5 млн рублей.