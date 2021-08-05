«БашРТС»: дома к отопительному сезону не готовы, это скажется на суммах в счетах за отопление

«"БашРТС" заинтересована в стопроцентной готовности всех объектов теплоснабжения к будущему отопительному сезону. От качества мероприятий, проводимых в межотопительный период внутри жилых и нежилых помещений, зависит не только энергоэффективность этих объектов, уровень тепловых потерь зимой, но и корректность начислений за отопление», – говорится в заявлении компании.

При этом ее руководство считает, что жилой фонд к сезону до сих пор не готов.

«Мы констатируем факт крайне низкого уровня подготовки к осенне-зимнему периоду со стороны управляющих и обслуживающих компаний, особенно частных, не входящих в систему УЖХ.

Внутридомовые системы теплоснабжения жилого фонда не обслуживались должным образом годами, в зимний период дома несут колоссальные теплопотери. Естественно, это сказывается на величине сумм за отопление», – предупреждает директор «БашРТС» Тимофей Дубровский.