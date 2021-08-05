Развязку на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева откроют через 10 дней

В АО «Уралмостострой» подтвердили планы завершить реконструкцию путепровода уже 15 августа. После этого на проспекте Салавата Юлаева демонтируют лишние светофоры, начнут обустраивать съезды.

По состоянию на пятое августа все основные работы уже завершены, сейчас рабочие монтируют перила и барьеры, устанавливают освещение и укладывают асфальт.

До реконструкции в развязке было по две полосы в обоих направлениях, теперь – по три полосы, после открытия пропускная способность увеличится на 30%.

Развязку закрыли в январе 2021 года. Первоначально планировалось частичное перекрытие, но это значительно увеличило бы сроки ремонта. В итоге движение оставили только под мостом, работы велись круглосуточно. Общая стоимость реконструкции оценивается почти в 900 млн рублей.