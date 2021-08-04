Уфимцы получили двойные счета за горячую воду и отопление

Отопительный сезон еще далеко, а у поставщиков ресурсов и управляющих кампаний уже началась путаница с квитанциями.
Согласно заявлению ООО «БашРТС», жителям 38 многоквартирных домов в микрорайоне Затон по ошибке МУП ЕРКЦ были выставлены дополнительные счета за горячую воду и отопление за июль 2021 года.
Ранее приказом Минэнерго «БашРТС» был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в Затоне, однако МУП ЕРКЦ продолжает насчитывать задолженность жителям микрорайона.
«БашРТС» предупреждает: оплачивать счета МУП ЕРКЦ за отопление и горячую воду не нужно.
Второго августа на совещании в правительстве Радий Хабиров предостерег МинЖКХ от повторения ошибок прошлого отопительного сезона. По его словам, поставщики ресурсов в этом сезоне к своей работе относятся более принципиально, нежели в предыдущих.
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