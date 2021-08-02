Радий Хабиров предостерег МинЖКХ от повторения ошибок прошлого отопительного сезона

«Самое главное, как мы договорились, – не повторяйте ошибки прошлой зимы, когда в подготовке к отопительному сезону подошли довольно формально в Уфе, в результате были потери тепла, потом, соответственно, большие платежки.

А потом все имели бледный вид, когда жители вполне справедливо возмутились. Я знаю, что поставщики ресурсов тоже сейчас проявляют принципиальность в подготовке и подписании паспортов, так что муниципалитетам в этом сезоне надо будет более ответственно ко всему подойти», – сказал Радий Хабиров.

30 июля стало известно, что суд обязал «БашРТС» пересчитать начисления за отопление в нескольких домах, где были выявлены нарушения качества теплоснабжения.

В мае текущего года компания уже получила 124 тысячи заявлений на перерасчет, из них утвердила менее половины и выплатила 22,6 млн рублей. Она собирается обжаловать решение суда в Верховном суде республики.