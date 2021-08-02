Бывший помощник Радия Хабирова переходит в Минтранс России

Тимур Мухаметьянов в 2020 году был назначен помощником главы Башкортостана, в его задачи входило содействие развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ.

Теперь он переезжает в Москву и продолжит карьеру в Минтрансе России, где будет заниматься повышением эффективности использования международных транспортных коридоров.

«Четыре года, проведенные в моей родной Башкирии, пролетели стремглав. Многое сделано – возобновили строительство Восточного выезда, отремонтировали уфимский железнодорожный вокзал, построили новый терминал в аэропорту.

Вторыми в стране ввели единую систему оплаты проезда и транспортную карту "Алга". Но самое интересное еще впереди – начаты проекты по строительству уфимского железнодорожного кольца и магистрального трамвая, которые запустят единую мультимодальную транспортную систему в уфимской агломерации», – написал Мухаметьянов в Facebook.