Экс-начальника пожарной службы в Башкортостане осудят за взятки и махинации на 58 млн рублей

Согласно материалам дела, мужчина в течение двух лет с 2016 по 2017 годы выписывал сотрудникам справки на получение материальной помощи по состоянию здоровья.

Всего в этой схеме участвовало 68 его подчиненных, получавших деньги якобы на оказание медпомощи и возвращавших часть из них начальнику в качестве взятки – так он получил более 29 млн рублей.

Следствие установило, что ни один из сотрудников не имел медицинских оснований для получения выплат, полученные деньги на лечение не тратились. Суммарный ущерб МЧС России оценивается в 58 млн рублей.

Мужчина свою вину не признает и сейчас содержится под стражей.