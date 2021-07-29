В школы, магазины и торговые центры Уфы поступили сообщения о подготовке теракта

В заявлении уфимской мэрии сообщения о терактах назвали фейками.

Письма массово рассылались на электронную почту. МВД по итогам проверки опровергло информацию о готовящемся теракте. Сейчас правоохранители ищут авторов рассылки.

В последние несколько лет МВД по всей России столкнулось с массовыми «минированиями» различных объектов. Как правило, рассылки и звонки ведутся с территории Украины или Сирии.

За последний год по подобным сообщениям проверяли школы в Казани, магазины в Москве, эвакуировали аэропорт в Хабаровске и мэрию Новосибирска.

В июне на уфимского подростка завели уголовное дело за ложное сообщение о минировании школы.