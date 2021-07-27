Еще трое сотрудников МВД задержаны за подбрасывание наркотиков жителям

Обвинения предъявлены двоим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД и их начальнику.

Им грозит наказание по трем статьям УК РФ: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконный сбыт наркотических средств.

Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемые задержали девушку в Уфе, доставили ее в отделение полиции и, угрожая заключением под стражу, потребовали от нее положить в карман запечатанный пакетик, который затем извлекли при понятых.

Обвиняемые вину не признают, на данный момент они заключены под стражу. Ранее мы писали о том, что недавно двое других сотрудников отдела были задержаны за аналогичные нарушения.