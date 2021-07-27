Еще трое сотрудников МВД задержаны за подбрасывание наркотиков жителям

Похоже, случаи недобросовестной работы служителей закона в Уфе приобретают массовый характер.
Обвинения предъявлены двоим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД и их начальнику.
Им грозит наказание по трем статьям УК РФ: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконный сбыт наркотических средств.
Следствие считает, что в августе 2020 года обвиняемые задержали девушку в Уфе, доставили ее в отделение полиции и, угрожая заключением под стражу, потребовали от нее положить в карман запечатанный пакетик, который затем извлекли при понятых.
Обвиняемые вину не признают, на данный момент они заключены под стражу. Ранее мы писали о том, что недавно двое других сотрудников отдела были задержаны за аналогичные нарушения.
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