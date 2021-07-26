Радий Хабиров заявил, что снижение смертности от алкоголя – это результат его политики

«Как только меня не ругали и не костерили... но я последовательно провожу и буду проводить политику борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Вот и результат. У нас продолжает снижаться смертность от отравлений алкоголем. Если в 2018 году по этой причине погибло 211 человек, в 2019 – 104, а в 2020-м – 73. Это значит, что наша антиалкогольная кампания эффективна.

Мне часто пишут жители республики, благодарят. Статистика, опять же, на нашей стороне. Поэтому борьбу с нелегальным алкоголем продолжаем», – написал Радий Хабиров в Instagram.

С подачи Хабирова в регионе усилили контроль за нелегальной торговлей спиртным, за год изымается до четырех тысяч литров контрафакта. Также запрещена торговля алкоголем в ночное время, в дни сабантуев, новогодних каникул, «Последнего звонка», в День знаний и День молодежи. Проводятся мероприятия «Трезвое село».

Во время пандемии в экспериментальном режиме время продажи алкоголя в розничных магазинах сокращали на один час.