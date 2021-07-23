Авиаперелеты чиновников обойдутся бюджету Башкортостана почти в 12 млн рублей

Госзаказ об «оказании услуг по организации авиаперелетов на самолете» опубликован на портале госзакупок.

В ТЗ указаны условия, в которых должны осуществляться перелеты:

– вылет из Уфы;

– самолет должен быть рассчитан на длительность перелета не менее пяти часов, один час оценивается в 515,3 тыс. рублей, и насчитывать не менее пяти пассажирских мест;

– исполнитель контракта должен обеспечить пассажиров питанием в воздухе и в VIP-залах аэропортов.

Максимальная сумма контракта – 11,8 млн рублей, он будет действовать до конца текущего года, место и дата вылета не указаны.