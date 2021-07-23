Авиаперелеты чиновников обойдутся бюджету Башкортостана почти в 12 млн рублей

VIP-залы и аренда самолета по цене полмиллиона рублей в час – такие требования обозначены в тендере Минтранспорта на транспортировку госслужащих республики.
Госзаказ об «оказании услуг по организации авиаперелетов на самолете» опубликован на портале госзакупок.
В ТЗ указаны условия, в которых должны осуществляться перелеты:
– вылет из Уфы;
– самолет должен быть рассчитан на длительность перелета не менее пяти часов, один час оценивается в 515,3 тыс. рублей, и насчитывать не менее пяти пассажирских мест;
– исполнитель контракта должен обеспечить пассажиров питанием в воздухе и в VIP-залах аэропортов.
Максимальная сумма контракта – 11,8 млн рублей, он будет действовать до конца текущего года, место и дата вылета не указаны.
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