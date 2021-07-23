Суд обязал поставщика новогодних елок вернуть в бюджет 115 млн рублей

Республиканский арбитражный суд встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в деле о закупке пиксельных новогодних елок.
В 2019 году из бюджета республики было выплачено 115 млн рублей фирме «Клирлайт Рус» за изготовление девяти пиксельных елок.
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при заключении контракта, а именно признаки нарушения Закона о защите конкуренции: компания получила договор в обход конкурса, так как по документам в регионе якобы действовал режим чрезвычайной ситуации, который на самом деле не вводился.
Кроме того, елки поставлялись из Беларуси через несколько посредников, из-за чего цена конструкций значительно возросла.
Тогда суд постановил, что «Клирлайт Рус» должна вернуть деньги в бюджет. Фирма попыталась оспорить решение и подала встречный иск к ФАС в Арбитражный суд, который в итоге в удовлетворении исковых требований отказал.
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