Суд обязал поставщика новогодних елок вернуть в бюджет 115 млн рублей

В 2019 году из бюджета республики было выплачено 115 млн рублей фирме «Клирлайт Рус» за изготовление девяти пиксельных елок.

Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения при заключении контракта, а именно признаки нарушения Закона о защите конкуренции: компания получила договор в обход конкурса, так как по документам в регионе якобы действовал режим чрезвычайной ситуации, который на самом деле не вводился.

Кроме того, елки поставлялись из Беларуси через несколько посредников, из-за чего цена конструкций значительно возросла.

Тогда суд постановил, что «Клирлайт Рус» должна вернуть деньги в бюджет. Фирма попыталась оспорить решение и подала встречный иск к ФАС в Арбитражный суд, который в итоге в удовлетворении исковых требований отказал.