Уфимские полицейские подбрасывали жителям наркотики

У одного из задержанных при себе был один грамм запрещенного вещества. Следователи подозревают, что правоохранители подбрасывали наркотики невиновным, чтобы улучшить статистику раскрываемости преступлений.

В сети обсуждают информацию о том, что одна из девушек, которой обвиняемые подбросили наркотики, могла угодить в тюрьму на срок до трех лет.

Сейчас ведомство проводит внутреннюю проверку, по итогам которой полицейских могут уволить по статье и привлечь к уголовной ответственности. Им грозит наказание по третьей части статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» – лишение свободы на срок до шести лет и штраф.

Ранее мы писали о том, что 42-летний начальник МВД Иглинского района Ирек Халиков в июле был задержан и пойдет под суд за взятку в 1,5 млн рублей.