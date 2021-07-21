В Башкортостане ФАС выявила сговор при поставке питания в больницы на 620 млн рублей

В ФАС обратилась компания, обеспечивающая лечебное питание «Диет Групп 2009», принадлежащая одному из депутатов горсовета, с заявлением о том, что с 2018 по 2020 годы на торгах о поставке питания в больницы Башкортостана был нарушен закон о защите конкуренции.

Несколько организаций – «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Весна», «Рамонда» и «Здоровье» – и один индивидуальный предприниматель якобы вступили в сговор с целью получить договоры по максимальным ценам.

Все торги велись по одной схеме: организации не пытались конкурировать, а просто по очереди уступали друг другу госконтракты. Ставка на торгах снижалась в пределах одного процента, в то время как обычно снижение может достигать 65% от первоначальной суммы контракта.

Кроме того, ФАС установила, что заявки и предложения поступали на аукцион с одних IP-адресов.