В Уфе бывший директор ЖЭУ пойдет под суд за сокрытие от налоговой 2,3 млн рублей

Как сообщает пресс-служба СК, с марта 2018 года по май 2019 года директор ЖЭУ №91 (Демский район), зная, что у организации заморожены счета из-за задолженности по налогам свыше 2,4 млн рублей, переводил деньги от другой компании (АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа») на счета сторонних организаций.

Так были произведены расчеты на общую сумму свыше 12 млн рублей. Более 2,3 млн рублей из этой суммы должны были пойти на погашение налоговой задолженности.

Обвиняемый свою вину не признал, теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.