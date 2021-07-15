Бывший главный архитектор Уфимского района пойдет под суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Уфимского района, в 2019 году 33-летний уфимец (по неофициальной информации местных СМИ, речь идет об Александре Тремасове, имя которого уже удалено с сайта администрации района) был принят на должность главы управления архитектуры и градостроительной деятельности.

При этом он предоставил диплом о высшем профессиональном образовании, однако вуз не подтвердил выдачу документа.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело по факту приобретения, хранения и использования заведомо поддельного официального документа. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года.

Главный архитектор имел доступ к государственной тайне и выдавал разрешения на строительство. Сейчас он уволен по собственному желанию.