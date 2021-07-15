В Башкортостане директор дома престарелых, в котором погибло 11 человек, получила реальный срок

Пансионат для пожилых располагался в обычном деревенском одноэтажном доме площадью 70 квадратных метров. Пенсионеров там принимали за ежемесячную плату.

Никакого противопожарного оснащения, кроме извещателя, в доме не было. В три часа утра извещатель сработал и разбудил сотрудницу организации, но было уже поздно: в пожаре погибли 11 постояльцев.

Директора учреждения Расиму Махиянову признали виновной в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, прокуратура просила 5,5 лет.

44-летняя подсудимая, находившаяся под арестом с декабря прошлого года, полностью признала вину. После окончания срока она еще два года не сможет заниматься социальной деятельностью.