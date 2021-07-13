В 2021 году в Башкортостане потратят на ремонт дорог более 7,5 млрд рублей

Большая часть работ придется на Уфу, Стерлитамак, Бирск и Благовещенск. Общая стоимость ремонта до конца года оценивается в 7,5 млрд рублей, из них 6,5 млрд поступит из регионального бюджета.

Минтранс республики сообщает о том, что в начале года в регионе 62% дорог соответствовало нормативам – это около 30 тыс. километров дорожного полотна.

Хуже всего дела в республике обстоят в Кугарчинском районе: там изношено 86% всех дорог. Лучше всего – в Нуримановском, где более 96% дорог признаны пригодными для эксплуатации.

Также по мере выявления проблем в республике проводится ямочный ремонт, с начала года было устранено более 111 тыс. дефектов, о многих из них при помощи интерактивной карты сообщают сами жители. Больше всего ям зафиксировано в Уфе и Нефтекамске.