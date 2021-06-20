Предприятия Башкортостана будут вакцинировать сотрудников от Covid-19 на рабочем месте

«На средних и крупных республиканских предприятиях средний показатель вакцинации составляет сейчас менее 20 процентов. Этого явно недостаточно. Для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы привилось более 60 процентов людей. Руководители это понимают.

Договорились, что мы организуем вакцинирование прямо на рабочих местах. Отправим туда наших медработников и организуем процесс, что называется, "без отрыва от производства".

Насильно заставлять никого не хотим, но убеждать будем очень настоятельно. Кстати, граждане сами смогут выбрать, какой вакциной они хотят привиться. На сегодняшний день в республике их три вида: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они защищают от штаммов, которые были выявлены у нас в стране: и от британского и от южноафриканского и от прочих. Прививку могут делать также и переболевшие коронавирусом.

В госструктурах мы сейчас людей тоже активно вакцинируем. Глава поставил задачу привить до второго июля 60 процентов сотрудников», – написал Андрей Назаров в соцсетях.