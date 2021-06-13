Радия Хабирова просят заняться регулировкой цен на стройматериалы

С этой темой жители республики обращаются к Радию Хабирову в соцсетях.

«Кто контролирует цены на стройматериалы?? Больше чем в два раза взлетели уже».

«Почему так подскочили цены на стройматериалы? Какой орган регулирует и контролирует цены? Бросьте все силы на борьбу с незаконным ростом цен, вместо того чтобы принуждать народ к вакцинации! Все против народа, Россия уже давно не для людей».

«Разберитесь, пожалуйста, с ростом цен на стройматериалы! У нас зарплаты 25-30 тыс., а лист оцинковки в "Леруа" 1100, куда мы катимся?»

«Кто-нибудь может объяснить резко взлетевшие цены на стройматериалы почти в три раза за пару месяцев??»

И так далее. По сравнению с прошлым сезоном цена на пиломатериалы возросла в два раза и более, металл подорожал в три раза.

Аналитики связывают рост цен со льготной ипотекой: люди, которые в прошлом году и в начале текущего закупили квартиры и землю под частные дома в сельской местности, сейчас создают дефицит стройматериалов на рынке.

В европейских странах ситуация не лучше: на фоне коронавирусных ограничений в разы увеличился спрос на загородное жилье, цены на дерево взлетели в десять раз.