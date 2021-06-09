Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Уфе

Данные исследовательского центра приводит издание «РИА Новости». В июне наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой, однако в некоторых городах в первую пятерку вошли врачи, водители-экспедиторы и руководители проектов.

Самая высокооплачиваемая вакансия Уфы – руководитель IT-проектов (от 140 тысяч рублей), в списке это одна из самых низких позиций.

В Казани менеджеру по развитию BIM-технологий предлагают от 150 тысяч рублей, в Челябинске ищут эксперта-разработчика «1С» на зарплату от 180 тысяч рублей.

«Больше всего готовы платить IT-архитектору в Москве — 300 тысяч рублей, от соискателя требуется опыт работы от шести лет», – говорится в исследовании.