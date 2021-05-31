В Башкортостане могут измениться правила выплаты налогового вычета при покупке жилья в ипотеку

Федеральная риэлторская сеть направила письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением внести изменения в порядок налогового вычета.
Как сообщает телеканал «Известия», в случае поддержки инициативы налоговый вычет будут возвращать сразу при покупке квартиры.
Эти деньги будут переводиться на счет банка, в котором человек оформляет ипотеку, их можно будет использовать в качестве первоначального взноса и сумма кредита будет меньше. Размер вычета будет рассчитываться на основании налоговых отчислений за последние три года.
Сейчас деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации, максимальная сумма вычета составляет 260 тысяч рублей.
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