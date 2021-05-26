На развитие Уфы потратят 2 трлн рублей

Главе республики Радию Хабирову представили проект нового генплана Уфы до 2040 года, который разработали специалисты Института генплана Москвы.
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genplanmos.ru
По текущим прогнозам, бюджет генплана Уфы составит два триллиона рублей.
Проект подразумевает застройку территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тысяч мест и реконструкцию существующих.
В июле 2021 года документ вынесут на общественное обсуждение, пока он проходит этап обсуждения во всех необходимых инстанциях. Существующий генплан, который разработали в 1996 году, устарел и уже не отвечает современным требованиям.
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