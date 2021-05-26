На развитие Уфы потратят 2 трлн рублей

По текущим прогнозам, бюджет генплана Уфы составит два триллиона рублей.

Проект подразумевает застройку территорий, прежде всего Забелья и Зауфимья, возведение 10 мостов, строительство новых школ на 117 тысяч мест и реконструкцию существующих.

В июле 2021 года документ вынесут на общественное обсуждение, пока он проходит этап обсуждения во всех необходимых инстанциях. Существующий генплан, который разработали в 1996 году, устарел и уже не отвечает современным требованиям.