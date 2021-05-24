Уфимский планетарий проводит конкурс видеороликов «Космос в нашей жизни»

Желающие принять участие в конкурсе могут снять ролик, отражающий то, как в быту, в повседневной жизни проявляются их интересы и связи с космосом. Длительность – не более трех минут.

Ролик нужно будет прислать до 20 сентября 2021 года на электронную почту: kosmos60let@yandex.ru, подведение итогов и награждение участников состоится во Всемирную неделю космоса с четвертого по 10 октября 2021 года в звездном зале планетария.

Принять участие можно одному или с семьей. Победители в семейной и индивидуальной категориях получат телескопы, а занявшие вторые и третьи места – другие ценные подарки.

Внимание! Есть требования к формату и разрешению видео, подробности можно узнать тут.