Уфимский планетарий проводит конкурс видеороликов «Космос в нашей жизни»

Планетарий Уфы хочет узнать, что значит для вас космос, и предлагает максимально подключить к рассказу воображение.
Желающие принять участие в конкурсе могут снять ролик, отражающий то, как в быту, в повседневной жизни проявляются их интересы и связи с космосом. Длительность – не более трех минут.
Ролик нужно будет прислать до 20 сентября 2021 года на электронную почту: kosmos60let@yandex.ru, подведение итогов и награждение участников состоится во Всемирную неделю космоса с четвертого по 10 октября 2021 года в звездном зале планетария.
Принять участие можно одному или с семьей. Победители в семейной и индивидуальной категориях получат телескопы, а занявшие вторые и третьи места – другие ценные подарки.
Внимание! Есть требования к формату и разрешению видео, подробности можно узнать тут.
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