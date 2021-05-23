В Уфе ожидается жара до +34 градусов

По прогнозу Gismeteo, в понедельник и вторник (24 и 25 мая) в Уфе будет жарко и солнечно, воздух днем прогреется до 32 градусов, временами возможны сильные порывы ветра.

Со среды по пятницу температура упадет до 23-30 градусов в дневное время, осадков не предвидится, а в субботу пройдет небольшой дождь при температуре 26 градусов выше нуля.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 24 и 25 мая ожидается температура до +35 градусов, сильные порывы ветра, в понедельник местами пройдут кратковременные дожди с грозами.