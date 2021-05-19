В Уфе построят первый в России жилой комплекс, функционирующий на солнечной энергии

На фасаде ЖК площадью 12 квадратных километров будут установлены солнечные панели производства группы компаний «Хевел».

Они будут вырабатывать энергию для питания лифтов, освещения и различных приспособлений в холле. Премьер-министр Андрей Назаров отметил, что это не разовый проект, в дальнейшем планируется внедрять высокие технологии по всей республике.

«Хевел» ранее построила первый в России завод по производству солнечных панелей и первую солнечную электростанцию, способную питать производство. В Башкортостане в 2020 году «Хевел» открыла крупнейшую в стране электростанцию мощностью 10 мегаватт в Бурзянском районе.