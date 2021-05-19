В Уфе закрыли движение по одной из улиц

До 16 июля будет закрыт проезд по улице Коммунаров в микрорайоне Черниковка на участке от Борисоглебской до Богдана Хмельницкого.

На этом участке проводится замена старых труб на новые с пенополиуретановой изоляцией. У них более длительный срок эксплуатации (от 30 лет) и меньше теплопроводность.

Компания отмечает, что горячая вода в ближайших домах на время ремонта отключаться не будет, так как смонтирована обходная линия. Вблизи перекрытого участка находятся школа №98 и детский сад №186.