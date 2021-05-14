На одной из улиц Уфы вырубили деревья

Фото опубликовала в соцсетях журналистка Светлана Истомина:

«Похоже, бульвар Ибрагимова все же решили прикончить. Под флагом "капитальной реконструкции" сначала "кронировали" деревья, потом проредили первый ряд, теперь спиливают все подряд. Видимо, решили так: никогда не наводили здесь красоту и благоустройство, нечего и начинать. Сергей Греков, город Уфа – кто-нибудь, наконец, объяснит, что происходит, или всем глубоко наплевать на мнение и чувства уфимцев?» – подписала их Светлана Истомина.