На одной из улиц Уфы вырубили деревья

Уфимские активисты бьют тревогу: с приходом теплой погоды в городе возобновилась вырубка зеленых насаждений, вокруг которой вспыхивали скандалы и в прошлом году.
Фото опубликовала в соцсетях журналистка Светлана Истомина:
«Похоже, бульвар Ибрагимова все же решили прикончить. Под флагом "капитальной реконструкции" сначала "кронировали" деревья, потом проредили первый ряд, теперь спиливают все подряд. Видимо, решили так: никогда не наводили здесь красоту и благоустройство, нечего и начинать. Сергей Греков, город Уфа – кто-нибудь, наконец, объяснит, что происходит, или всем глубоко наплевать на мнение и чувства уфимцев?» – подписала их Светлана Истомина.
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Фото: Т. Тарасова
Позже она дополнила призыв новым постом:
«Каюсь. Была неправа. Новые деревья взамен вырубленных и правда высаживают. Вот свежее фото с бульвара Ибрагимова выше ул. К. Маркса, где уже выполнено "озеленение". Боюсь, такая участь ждет бульвар на всем его протяжении. Заставить бы чиновников, принимающих идиотские решения, "отдохнуть" часок-другой на этой аллейке в жаркую погодку».
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