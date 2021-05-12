В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Минторг республики напоминает о том, что в день проведения мероприятий, посвященных празднику последнего звонка, будет установлен запрет на розничную продажу алкоголя.
В этом году Последний звонок в школах пройдет 22 мая. Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.
В 2021 году Последний звонок не обойдется без коронавирусных ограничений: будут запрещены массовые мероприятия с участием нескольких классов и привлечением сотрудников сторонних организаций, большая их часть пройдет на открытом воздухе, учеников обяжут соблюдать социальную дистанцию и так далее.
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