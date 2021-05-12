Maer показал на экранах признания школьников, адресованные ветеранам

Накануне Дня Победы медиахолдинг Maer вывел на экраны медиафасадов слова благодарности школьников, адресованные ветеранам войны, а 9 мая в строй встал «Бессмертный полк».
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Медиафасад в Уфе на улице Зорге, 9
Основой для медийной кампании по всей России стали поздравления ветеранам от школьников. Дети поблагодарили их за мужество и отвагу, за то, что сегодня могут жить в мирное время, мечтать, учиться и любить. Кампания была организована «Роспатриотцентром» и медиахолдингом Maer.
Жители Уфы увидели патриотические кампании на самой крупной рекламной поверхности в городе на улице Зорхе. Также поздравления транслировались в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Тюмени, Волгограде, Самаре, Перми и других городах.
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Медиафасад в Волгограде
7 и 8 мая в преддверии празднования 76-летия Великой Победы на медиафасадах и суперсайтах по всей стране появились цитаты из писем детей, посвященных памяти о Великой Отечественной войне, и слова благодарности ветеранам.
«Память о войне и Великой Победе и спустя много лет объединяет разные поколения и делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями», – Ольга Чурикова, Республика Алтай.
«Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа!» – ученик школы №27 г. Нальчик Алихан Жилаев.
Ратмир Загиров,
директор медиахолдинга Maer в Уфе
День Победы — это важнейшее событие в истории России, которое вызывает огромное чувство гордости. Прекрасно, что поколение, не видевшее войны, чтит подвиг, который совершили наши предки. Мудрость и сила духа наших ветеранов вдохновляет. Важно, чтобы мы всегда помнили о той войне, чтобы она больше не повторилась.
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Медиафасад в Уфе на улице Зорге, 9
9 мая поздравительные акции с Днем победы продолжились онлайн-трансляцией шествия «Бессмертный полк онлайн». В этом году к почти 3 млн прошлогодних анкет ветеранов ВОВ присоединились еще 2,5 млн участников. Этот уникальный проект, к которому присоединились и другие операторы наружной рекламы, показывает лица и имена людей, отстоявших Родину.
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