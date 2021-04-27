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На одной из уфимских улиц начался капитальный ремонт

С наступлением благоприятной погоды рабочие в Уфе приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

  • ufacity.info

Ремонтировать будут улицу Ухтомского в Демском районе, рабочие уже приступили к фрезерованию старого слоя асфальта.

Всего планируют заменить почти 25 километров асфальта и обновить почти шесть километров тротуаров, а также сменить бордюры.

На первом этапе будет перекрываться половина проезжей части улицы, а на время укладки асфальта ее закроют полностью.

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