На одной из уфимских улиц начался капитальный ремонт

Ремонтировать будут улицу Ухтомского в Демском районе, рабочие уже приступили к фрезерованию старого слоя асфальта.

Всего планируют заменить почти 25 километров асфальта и обновить почти шесть километров тротуаров, а также сменить бордюры.

На первом этапе будет перекрываться половина проезжей части улицы, а на время укладки асфальта ее закроют полностью.