В Уфе на 2 месяца перекроют участок одной из проблемных улиц

С 26 апреля до 25 июня 2021 года будет перекрыта крайняя правая полоса движения транспорта по улице 50 лет СССР в районе ТРЦ «Июнь» от остановки «Спортивная» до въезда на парковку торгово-развлекательного комплекса.

На этом участке ООО «БашРТС» приступает к капитальному ремонту тепломагистрали № 3. В ходе работ заменят более 250 метров металлических труб на трубы в пенополиуретановой изоляции. Это повысит надежность теплоснабжения.

Через этот участок проходит множество популярных маршрутов общественного транспорта, в том числе автобусы №69 и №75, маршрутное такси №269, №266 и №255.