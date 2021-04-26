Как в майские выходные будут работать пункты вакцинации в Башкортостане?

26 апреля на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин сообщил о том, что в период выходных дней с первого по 10 и 13 мая пункты вакцинации будут работать.

Графики работы будут опубликованы в ближайшее время. Всего в Башкортостане открыто 155 пунктов вакцинации в больницах, торговых центрах и других местах скопления людей, а также в так называемых «поездах здоровья».

Забелин сообщил также о том, что до 28 апреля ожидается поставка новых партий препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».