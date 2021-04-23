В Уфе установят памятник женщине-архитектору, спроектировавшей Черниковку

Конкурс приурочен к празднованию 105-летнего юбилея со дня рождения Маргариты Куприяновой, который будет отмечаться в 2023 году, и празднования 450-летия Уфы в 2024 году. Заявки принимаются с 19 апреля по 21 мая, до 29 июня 2021 года объявят победителя. Все подробности тут.

Арт-объект планируют установить на пересечении двух главных улиц Черниковки, в конце Первомайской аллеи, которой также хотят присвоить имя Маргариты Куприяновой.

Благодаря Маргарите Куприяновой появились улица Первомайская, кинотеатр «Победа», знаменитые «восьмиэтажки» и другие достопримечательности северной части Уфы.