В Уфе установят памятник женщине-архитектору, спроектировавшей Черниковку

Администрация Уфы анонсировала конкурс по созданию арт-объекта, посвященного главному архитектору города Черниковска Маргарите Николаевне Куприяновой.
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ufacity.info
Конкурс приурочен к празднованию 105-летнего юбилея со дня рождения Маргариты Куприяновой, который будет отмечаться в 2023 году, и празднования 450-летия Уфы в 2024 году. Заявки принимаются с 19 апреля по 21 мая, до 29 июня 2021 года объявят победителя. Все подробности тут.
Арт-объект планируют установить на пересечении двух главных улиц Черниковки, в конце Первомайской аллеи, которой также хотят присвоить имя Маргариты Куприяновой.
Благодаря Маргарите Куприяновой появились улица Первомайская, кинотеатр «Победа», знаменитые «восьмиэтажки» и другие достопримечательности северной части Уфы.
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