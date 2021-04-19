Башкортостан включили в топ-25 регионов с высоким уровнем жизни

В рейтинге учитывались девять параметров, поделенных на два блока: социально-экономические (соотношение среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины, размер зарплат и так далее) и экономические (соотношение суммы госдолга и суммы доходов, индекс промышленного производства и так далее). Полный рейтинг можно посмотреть на сайте фонда.

Первые места заняли Москва, Тюменская область, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область. Санкт-Петербург, как ни странно, оказался на шестой позиции.

Башкортостан по итогам 2020 года не попадает в топ-20, занимая 22-ю строчку. Соседняя республика Татарстан со значительным отставанием по баллам стоит на 23-й позиции.