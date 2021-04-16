Главные тусовочные места Уфы по версии «Лауд»

«Рио»

Карла Маркса, 37

«Здесь проводил вечеринки Айрат Air, он же DJ Air. Он и его друзья продвигали диско и фанк. Рамиль начинал тут карьеру диджея».

«Масло»

Улица Кирова

«Уфимский “Грибоедов”. Товарищ Виталика сказал: "Я уезжаю просветляться. Держите ключи и делайте что хотите". Мы один сезон делали там вечеринки. Не было сцены, не было света – это вроде столовой, где все сделано из кафеля и стояла диджейка с баром. У Face там был один из первых концертов. Были такие афиши: “Pharaoh, Boulevard Depo, Dopeclvb, “Лауд”, вход 200 рублей”. Этот клуб – вспышка, взрыв осколочной от гранаты. В кого-то попало».

«Тихая гавань»

Парк им. Ивана Якутова

«Важное для нас место. Там проводили вечеринки на воде. На них была очень дружелюбная атмосфера. Здесь прошла презентация “ТанецГолосЗвук 2”. Серега и Рамиль играли вдвоем, поэтому зрители принесли картонного Виталика».

Rise

Верхнеторговая пл., 1

«Сюда мы ходили на электронику. Постоянно играл Кубиков, привозили Бориса Брейчу. Первый приезд Cream Soda в Уфу».

Дом №50

Коммунистическая ул., 50

«Знаковое место, много отличных вечеринок было. Одна из них – второй приезд Cream Soda, после этого мы хорошо подружились с ребятами, увидели друг друга в естественной среде, выпили водки, заценили демки друг друга, чуть не разрушили дом знакомого. После этой тусовки Рамиля уволили с работы».

Гостиный двор

«Здесь все собирались компанией человек по 20-30, вместе с Dopeclvb и другими. Брали колонку, шли гулять, слушать музыку, пить “Иремель” на жаре среди ночи и рисовать. Отличие уфимцев – то, что все дружные и общаются между собой».

За магазином «Альдо»

«Знаковое место для уличной жизни. Здесь Артур Kreem и его тусовка “Монополия” читали рэп и дрались».

«Манкузо»

ул. Карла Маркса, 3Б

«Сюда тоже много кого привозили – Mujuice, BMB Spacekid. Никита Забелин читал тут лекцию. Клуб открыл наш хороший друг Ренат, у которого сейчас клуб “Мечты” для более взрослой аудитории».

«Ботаника»

ул. Ленина, 65а, к.1

«Место для безбашенной молодежи».