В Уфе появилось бесплатное «ЭкоТакси»

Забирают пластик, стекло (рассортированное по цветам), бумагу (кроме чеков), картон (не tetra pack, не стаканчики и не втулки) и батарейки.

Мусор принимается чистый, разложенный по пакетам и утрамбованный. Также просят самостоятельно выносить вторсырье к машине. Самые активные участники по итогам месяца получают небольшие памятные призы.

Деньги, полученные от сдачи вторсырья, пересылаются фонду «Подари жизнь», который помогает детям бороться с раком.

Для записи нужно написать имя, номер дома, номер подъезда, телефон и Instagram в директ этого аккаунта. Там же можно узнать подробности проекта.