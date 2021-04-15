В Уфе появилось бесплатное «ЭкоТакси»

Суть проекта в том, что два раза в месяц (ближайший – 23 апреля) к вам могут приехать и бесплатно забрать отсортированное вторсырье.
Забирают пластик, стекло (рассортированное по цветам), бумагу (кроме чеков), картон (не tetra pack, не стаканчики и не втулки) и батарейки.
Мусор принимается чистый, разложенный по пакетам и утрамбованный. Также просят самостоятельно выносить вторсырье к машине. Самые активные участники по итогам месяца получают небольшие памятные призы.
Деньги, полученные от сдачи вторсырья, пересылаются фонду «Подари жизнь», который помогает детям бороться с раком.
Для записи нужно написать имя, номер дома, номер подъезда, телефон и Instagram в директ этого аккаунта. Там же можно узнать подробности проекта.
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