В Уфе подорожает проезд в автобусах по популярным маршрутам

Стоимость проезда по маршруту №272 («Уфимский ДОК – Телецентр») с 22 апреля составит 23 рубля по карте «Алга» и 25 рублей – при оплате другими способами.

За проезд в автобусе №298 («Уфимский ДОК – СТЦ "Мега-Уфа"») по городу придется заплатить 25 рублей по карте «Алга» или 30 рублей при оплате другими способами. Выход или посадка на конечной остановке «СТЦ "Мега-Уфа"» обойдется в 25 и 35 рублей соответственно.

Ранее в апреле другой перевозчик поднял цены сразу на 14 маршрутов, среди них – популярные №249, №266 и №269.