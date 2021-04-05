В Уфе сворачивают еще один Covid-госпиталь

С первого апреля 2021 года готовится к переходу к обычному режиму работы Демская городская больница.

Об этом пятого апреля на совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. По его словам, несмотря на то, что 90% инфекционного фонда занято, сейчас в республике есть достаточно обширный резерв, который позволит в течение 24 часов развернуть дополнительные койки в случае необходимости.

С начала апреля в республике каждый день фиксируют 105-106 новых случаев заражения коронавирусом и 78-108 пациентов с пневмонией.