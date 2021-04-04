В Уфе потеплеет до +15

Только ближе к середине апреля весна в Уфе и окрестностях наконец-то расщедрится на по-настоящему теплую погоду.
По прогнозу Gismeteo, в понедельник, пятого апреля, в Уфе будет облачно, температура днем поднимется до +4 градусов, к вечеру похолодает до 0, ожидается снег с дождем.
Такая мрачная погода продержится до среды, а в четверг, восьмого апреля, потеплеет до +9 градусов при отсутствии осадков и сохранении облачности.
В пятницу ожидается +14 градусов днем, в субботу – +15 и дождь, а в воскресенье наконец-то выглянет солнце, воздух прогреется до +14 градусов.
По республике в среднем, по данным Башгидромета, 5-6 апреля будет идти снег с дождем, на дорогах гололедица, температура в некоторых районах опустится до -11 градусов ночью, днем – поднимется до +8.
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