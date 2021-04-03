В Уфе перекроют движение транспорта по трем улицам

Перекрытие двух небольших участков дороги до конца года осложнит проезд к нескольким жилым кварталам в Уфе.
С 24.00 пятого апреля до 24.00 восьмого апреля будут закрыты две полосы проезжей части на участке от пересечения улиц Айской и 8 Марта до дома №87 по Айской. В это время рабочие будут перемонтировать газопровод.
Кроме того, с пятого апреля в Кузнецовском Затоне закроют две полосы улицы Солнечногорской на участке от Бельской до улицы Геофизиков, а также две полосы улицы Геофизиков на участке от Солнечногорской до бульвара Назара Наджми.
Дороги откроют только 31 декабря 2021 года. До 2022 года в Кузнецовском Затоне построят 10 новых улиц общей протяженностью более пяти километров.
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