В Уфе перекроют движение транспорта по трем улицам

С 24.00 пятого апреля до 24.00 восьмого апреля будут закрыты две полосы проезжей части на участке от пересечения улиц Айской и 8 Марта до дома №87 по Айской. В это время рабочие будут перемонтировать газопровод.

Кроме того, с пятого апреля в Кузнецовском Затоне закроют две полосы улицы Солнечногорской на участке от Бельской до улицы Геофизиков, а также две полосы улицы Геофизиков на участке от Солнечногорской до бульвара Назара Наджми.

Дороги откроют только 31 декабря 2021 года. До 2022 года в Кузнецовском Затоне построят 10 новых улиц общей протяженностью более пяти километров.