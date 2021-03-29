В Башкортостане изменятся правила продажи сигарет и алкоголя

Пресс-служба Госдумы напоминает о том, что с первого апреля 2021 года вступит в силу закон, устанавливающий единую минимальную цену, ниже которой не могут стоить сигареты в магазинах и ИП, заведениях общепита или сферы услуг.

Как ожидается, это приведет к подорожанию марок сигарет в низкой и средней ценовых категориях. Ранее СМИ прогнозировали, что минимальная цена в 2021 году, с учетом повышения акцизов, может составить порядка 108 рублей. По мнению властей, занижение цен на сигареты «препятствует защите здоровья населения».

Табачная продукция, завезенная в страну или произведенная в России до первого апреля, сможет продаваться по цене ниже минимального порога до первого июля.

Кроме того, начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.