Снег с дождем: погода в Уфе с 29 марта по 2 апреля

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 29 марта, в Уфе будет облачно, температура днем поднимется до +4 градусов, к вечеру похолодает до 0, осадков не будет.

Такая же погода сохранится во вторник и в среду, а апрель стартует в четверг сильнейшим снегом с дождем при температуре до +4 градусов днем. В пятницу ожидается дождь и +6 градусов.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, 29-31 марта осадков не будет, на дорогах гололедица, температура в некоторых районах опустится до -17 градусов ночью, днем – поднимется до +12.