В Уфе отменили еще одну скандальную стройку

Речь идет о ЖК «Квартал мира – 2» в Черниковке рядом с улицей Кольцевой: в 2019 году застройщика ГК «ПСК-6» раскритиковали в мэрии за то, что он планирует строить второй жилой комплекс в районе, в котором единственные школа и детсад уже переполнены.

Владелец компании – депутат Горсовета Уфы Андрей Носков – тогда заявил, что все разрешения у него есть, а школы и детсады должны строиться за счет города. Разрешения были получены еще в 2012 году.

Несмотря на это, на сайте мэрии указано, что мэр Уфы Сергей Греков отменил проекты планировки и межевания территории, так что если застройщику не удастся оспорить это решение в суде, строительства ЖК там не будет.

Это уже не первый скандал, связанный с деятельностью ГК «ПСК-6» и Андрея Носкова в Уфе: в 2020 году жители добились отмены строительства высотки на улице Руставели, после чего депутат подал иск к мэрии на 756 миллионов рублей. После этого случая Радий Хабиров организовал градостроительный совет Уфы, который рассматривает претензии жителей к застройщикам.