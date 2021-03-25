В Башкортостане активисты требуют вернуть «БашРТС» в собственность республики

В МинЖКХ Башкортостана прошло совещание рабочей группы по вопросам платы за отопление. На нем выступили в том числе и активисты движения «СтопБашРТС».
Активисты выдвинули требования:
– провести независимую экспертизу тарифов на отопление;
– пересмотреть расчет стоимости одной гигакалории тепла;
– рассмотреть вопрос возврата ресурсоснабжающей организации «БашРТС» в собственность республики;
– проверить теплосчетчики во всех МКД Уфы.
Ранее КПРФ призвала национализировать всю систему теплоснабжения. Фракция объявила о начале сбора подписей среди населения для проведения референдума по этому вопросу.
В декабре 2020 и январе 2021 годов в Башкортостане жители получили платежки за отопление с суммами на 30-70% выше обычных, что вызвало массовое недовольство и протесты. «БашРТС» для возврата средств требует подачу заявлений от каждой квартиры.
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