В Башкортостане активисты требуют вернуть «БашРТС» в собственность республики

Активисты выдвинули требования:

– провести независимую экспертизу тарифов на отопление;

– пересмотреть расчет стоимости одной гигакалории тепла;

– рассмотреть вопрос возврата ресурсоснабжающей организации «БашРТС» в собственность республики;

– проверить теплосчетчики во всех МКД Уфы.

Ранее КПРФ призвала национализировать всю систему теплоснабжения. Фракция объявила о начале сбора подписей среди населения для проведения референдума по этому вопросу.

В декабре 2020 и январе 2021 годов в Башкортостане жители получили платежки за отопление с суммами на 30-70% выше обычных, что вызвало массовое недовольство и протесты. «БашРТС» для возврата средств требует подачу заявлений от каждой квартиры.