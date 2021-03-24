В Уфе может появиться арт-объект «Музыкальная лестница»

Музыкальная лестница – это обычная лестница, в которой ступени выполнены в виде клавиш пианино и при наступании издают соответствующие звуки.

Она может расположиться в подземном переходе, просто на улице или в одном из торговых центров – последний вариант предпочтительнее, так как в российском климате обслуживать уличную лестницу будет дорого и сложно.

В Европе такие лестницы уже есть в Брюсселе, Милане и Стокгольме. Единственная в России установлена в Ставрополе в подземном переходе.

В Уфе объект обойдется как минимум в 300 тысяч рублей в зависимости от количества ступеней. Сам проект некоммерческий, деньги на установку собирают энтузиасты в соцсетях. В случае успешного сбора первая в республике музыкальная лестница откроется уже в апреле текущего года.