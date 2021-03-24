В Уфе может появиться арт-объект «Музыкальная лестница»

Развитие музыкальной культуры, приобщение к ЗОЖ и просто повышение настроения у прохожих – таковы цели нового арт-объекта, который пока еще находится в разработке.
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instagram.com/harris.rahim
Музыкальная лестница – это обычная лестница, в которой ступени выполнены в виде клавиш пианино и при наступании издают соответствующие звуки.
Она может расположиться в подземном переходе, просто на улице или в одном из торговых центров – последний вариант предпочтительнее, так как в российском климате обслуживать уличную лестницу будет дорого и сложно.
В Европе такие лестницы уже есть в Брюсселе, Милане и Стокгольме. Единственная в России установлена в Ставрополе в подземном переходе.
В Уфе объект обойдется как минимум в 300 тысяч рублей в зависимости от количества ступеней. Сам проект некоммерческий, деньги на установку собирают энтузиасты в соцсетях. В случае успешного сбора первая в республике музыкальная лестница откроется уже в апреле текущего года.
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