В Башкортостане школьников могут освободить от оплаты проезда в транспорте

Сейчас инициатива рассматривается в Госдуме РФ. В случае одобрения дети от семи до 16 лет смогут бесплатно пользоваться автобусами и электротранспортом по единому проездному билету.

Идею уже поддержали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», правящая партия ждет внесения законопроекта в Госдуму. Ранее в этом году в России запретили высаживать детей до 16 лет из транспорта за безбилетный проезд.

Подобная практика в Башкортостане была до начала 2010-х: школьники могли бесплатно ездить в электротранспорте по проездным билетам, но на автобусы они не распространялись.